Uomo salta in uno stagno per salvare un cagnolino dalle fauci di un alligatore

Un uomo si è precipitato in uno stagno per salvare un cucciolo.

L'uomo è saltato in uno stagno nello stato americano della Florida per salvare un cagnolino dalle fauci di un alligatore. L'episodio è stato registrato il 25 ottobre e pubblicato successivamente su TikTok.

Nel video si può vedere il momento in cui l'uomo tira fuori dall'acqua l'alligatore che stringe tra le fauci il cucciolo. Dalle immagini si distingue, infatti, l'uomo che con non poche difficoltà ha impiegato tutte le sue forze per aprire le fauci dell'alligatore e estrarre il cucciolo.

