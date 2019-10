Usa, una farfalla torna a volare grazie a un trapianto d'ala | Video

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 20:36

Un trapianto d’ali di una farfalla sembra una cosa impossibile, ma così non è. Almeno per Katie VanBlaricum, una 36enne che fa la volontaria in uno zoo del Kansas e che per mestiere crea gioielli usando proprio le ali di farfalle trovate morte. Questa volta il suo lavoro ha contribuito a far sopravvivere un insetto.Secondo quanto riporta, proprio nello zoo una donna le aveva fatto notare come una farfalla monarca aveva un pezzo d’ala ormai rovinato.Katie si è subito messa al lavoro e con nastro adesivo, colla e spille è riuscita prima a tagliare la parte d'ala rotta e poi a incollare l’ala sinistra di un'altra farfalla che lei aveva trovato morta. L’operazione, a quanto pare, ha avuto successo. Infatti la farfalla si è poi rimessa a volare. Sperando che la sua nuova vita non duri come un batter d'ali.Il video dell'operazione è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Katie,