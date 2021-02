​Gatto scomparso a Valdobbiadene, ricompensa di 1.000 euro per chi lo ritrova

VALDOBBIADENE - Una ricompensa di mille euro per chi aiuterà Alessandra Sandrin a ritrovare il suo gatto Agostino. Dal 12 di gennaio il micio maschio, pelo lungo bianco con delle macchie grigie, occhi verdi, di taglia grande, particolarmente docile e coccolone manca dalla casa di Saccol. Qui era arrivato poco prima di Natale.



Alessandra risiede in Toscana e aveva affidato il suo gatto, che anni prima aveva salvato dalla strada e curato, a un amico di Valdobbiadene. E un mese fa, all'improvviso, il gatto abituato da sempre a vivere anche all'esterno della casa - non ha più fatto ritorno. Probabilmente, non conoscendo bene il territorio, si è perso. O gli è successo qualcosa. Oppure, si è accasato da qualche parte, vista la sua docilità. Magari qualcuno, dal momento che Agostino non ha il collare, ha pensato fosse un gatto randagio. E così ha iniziato a sfamarlo. Ed è quello che spera Alessandra. Agostino si era già assentato in passato, ma mai per un periodo così lungo.



«A un mese dalla sua sparizione, se è ancora in vita, penso potrebbe essere accudito da qualcuno della zona che non sa che lo stiamo cercando disperatamente» spiega la proprietaria che, da quando Agostino è sparito, ha fatto ritorno a Valdobbiadene per identificarlo qual ora qualcuno lo avvisti. «Ho già ricevuto un paio di segnalazioni, ma poi non era lui spiega affranta - Ho scritto a vigili, al Comune, alla società dei rifiuti e all'Usl veterinaria per capire se avessero recuperato, vivo o morto, un gatto come Agostino, ma al momento non ho avuto risposte. Ho anche messo dei volantini in centro e in altri punti di Valdobbiadene».



Alessandra è molto affezionata al suo Agostino: «Non mi do pace per non averlo saputo proteggere dice - E non voglio lasciare niente di intentato, per questo ho voluto lanciare l'ennesimo appello e prevedere anche una ricompensa per chi mi aiuterà a ritrovare Agostino». (c.b.)

