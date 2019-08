Gattina con la testa incastrata in una bottiglia, volontari le salvano la vita

Giovedì 8 Agosto 2019, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 15:51

Aveva lain unaa e molta paura. La storia di unaa, fortunatamente, ha un lieto fine dopo che un gruppo di animalisti locali è riuscito a salvarla. Da giorni erano state diverse le segnalazioni, anche in rete, della micia, grigio scuro, che si aggirava per le vie della città con la testa incastrata in una bottiglia di plastica.Immediatamente il caso è diventato un'emergenza, visto che la povera bestiola rischiava di soffocare, di finire in pericolo per la visuale poco chiara, oltre al fatto che sicuramente era molto sofferente e spaventata. Gli animalisti sono riusciti a prenderla e a liberarle la testa dalla bottiglia. La gattina, che si è scoperto avere circa 8 mesi è stata portata da un veterinario che ha parlato di buone condizioni di salute.