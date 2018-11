Venerdì 2 Novembre 2018, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Un piccolo "rospo smeraldino" tra le pinete del Vesuvio, semicarbonizzate dalla terribile stagione degli incendi del 2017 e rese ancora più fragili dalle piogge di questi giorni. Il segnale, però, che la natura vesuviana è viva e vegeta. Lo hanno scoperto ieri sera i volontari di Primaurora, associazione ambientalista che si occupa di soccorso alla fauna e alla flora del Vesuvio.Si tratta di un "Bufotes viridis" di 10 centimetri, con una livrea verde con puntini rossastri. Gli attivisti di Primaurora hanno fotografo l'anfibio, un esemplare piuttosto piccolo, di dimensioni ancora minori del rospo comune e hanno condiviso lo scatto e la notizia su Facebook: "Nel monitoraggio in serata abbiamo avuto una bella sorpresa: durante i nostri sopralluoghi sul territorio, che continuamo a eseguire anche in condizioni meteo avverse e nelle ore serali, ci siamo imbattuti in questo splendido rospo smeraldino. Bellissimo segnale di rinascita della flora e della fauna del nostro amato Vesuvio.