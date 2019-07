Una famiglia di anatroccoli spersa nel pieno Centro di Roma. La mamma con i piccoli è stata salvata da una pattuglia della Polizia Locale, gruppo II Parioli e rimessa sulla retta via. Il gruppo di anatroccoli stava vagando tra auto, scooter e bus lungo le strade intorno a piazzale Flaminio. I vigili urbani, lì in transito, sono scesi dal mezzo di servizio e si sono adoperati per metterli al riparo da possibili investimenti.

La famigliola così è stata scortata dagli agenti in strade più sicure, fino al laghetto di Villa Borghese.

Giovedì 11 Luglio 2019, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA