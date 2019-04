Venerdì 19 Aprile 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 17:14

Lo chef Gianfranco Vissani si racconta a Radio1 a «Un Giorno da Pecora», trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Non faccio distinzioni tra cuoco magro e meno magro. Io, ad esempio, sono dimagrito di ben 36kg, pesavo 166 kg e ora peso 130kg. Mangio due uova sode, carne, l'importante è non usare olio e sale. Per un periodo i carboidrati sono banditi».Vissani è noto per non esser proprio un'amante della cucina vegetariana. «Per Pasqua ho ordinato 12 capretti e 20 agnelli. Io prendo gli agnelli più piccoli perché sono più saporiti. Non ho problemi a ucciderli, mio padre li uccideva a mani nude. E li ho uccisi anche io. È come il pollo o il coniglio. Bisogna utilizzare sempre un piccolo coltello che possa arrivare al cuore per fare uscire più sangue possibile, con un colpo secco, in modo che la carne rimanga bianca».