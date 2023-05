Cani abbandonati in una discarica a cielo aperto: trasferiti in un rifugio

Undici cani sono stati salvati questa mattina dai volontari della Lega nazionale per la difesa del cane di Benevento. Una mamma con sei cuccioli, altri tre maschi e una femmina vivevano, in condizioni non idonee, in una discarica a cielo aperto, un'area abbandonata e degradata.

Dopo il sopralluogo, gli attivisti hanno deciso di trasferirli nel rifugio che gestiscono in provincia, a San Giorgio del Sannio.

"Non ci siamo tirati indietro - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione -, ma come sempre abbiamo bisogno del vostro aiuto perché tutti loro dovranno essere curati e sottoposti ad analisi del sangue, test per le malattie infettive, cura per la rogna. Senza il vostro supporto non possiamo continuare a riscrivere il futuro di così tante anime bisognose".