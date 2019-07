«Voglio il mio cane indietro, pagherò qualsiasi cifra»: l'appello di Sturridge dopo il furto in casa

Martedì 9 Luglio 2019, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 20:41

«Pagherò qualsiasi cifra per riavere il mio cane», parola diex stella delche ha diffuso sui social unin cui spiega di essere stato derubato e di essere disposto a tutto per riavere il suoun pomerania con tratti husky. Nel video pubblicato sumostra le foto dell'animale e i segni dell'irruzione nella sua abitazione diLucky Lucci ha un profilo tutto suo ed è seguito da. La sua scomparsa ha colpito non solo il calciatore inglese, ma anche tutti i suoi fan. «Qualcuno è entrato nella mia casa. Mi rivolgo a chiunque sappia qualcosa sull'effrazione. Voglio sapere cosa diavolo è successo, perché hanno preso il mio cane e le borse al piano di sopra», dice Sturridge nel filmato.A chiunque gli restituirà il cagnolino andrà una ricompensa non meglio precisata. «Voglio indietro il mio cane, pagherò qualsiasi cifra, sono serio», conclude il calciatore classe 1989.