«Cercasi volontari per salvare dalla quarantena i cani delle persone ammalate di covid»

Persone chiuse in casa per il covid. E i loro amici a quattro zampe in difficoltà. Senza passeggiate giornaliere. Nasce così a Castellammare l'iniziativa di un'associazione patrocinata dal Comune.

"Porta a spasso un amico a quattro zampe". Il nome del progetto di sensibilizzazione messo in campo dai servizi sociali del Comune di Castellammare, insieme all’associazione La Voce del Branco. Un invito a tutti i cittadini a preservare il benessere dei cani di persone sottoposte ad isolamento fiduciario a causa del Covid-19.

Chiunque voglia aderire come volontario, potrà contattare l’associazione attraverso i recapiti indicati nella locandina. Cioè la mail lavocedelbranco@gmail.com o il numero 3331783118.

