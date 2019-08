Domenica 4 Agosto 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 12:45

L'incredibile amicizia tra una volpe e una coppia napoletana. Protagonisti di questa storia sono una bellissima volpe dal manto arancione, i suoi tre volpacchiotti, Lucio Righetti, noto per le sue battaglie per l'ambiente, e sua moglie. Ogni sera puntuale l'appuntamento, nella villa di campagna a Centola, nel Cilento, dove la coppia si reca per le vacanze. La volpe, affettuosamente chiamata Pina dai due, appare in genere durante l'ora di cena, e Lucio racconta il primo incontro: 'Si affacciava a poca distanza da noi, che cenavamo in giardino, e non sembrava per nulla spaventata. Poi il nostro stupore quando ci siamo accorti che era una mamma di tre bellissimi cuccioli. Tuttavia non lascia che i essi si avvicinino a noi, come per proteggerli dai pericoli'.