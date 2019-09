Nata la prima zebra a pois, avvistato in Kenya esemplare con i puntini al posto delle strisce

Martedì 17 Settembre 2019, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 21:49

A immortalarlo, la guida turistica e fotografo Antony Tira, che ha individuato il cucciolo di zebra, probabilmente maschio, nero con pois bianchi. Secondo gli esperti, il manto irregolare sarebbe dovuto a unNon è la prima volta che vengono avvistate zebre con strisce particolari, ma- ribattezzato cosn il cognome di colui che l'ha scovato -La guida safari dopo aver postato le straordinarie immagini sulla, ha raccontato ai media del Kenya di essere rimasto colpito dal colore «più nero della zebra. Inizialmente ho pensato che fosse stata catturata e poi contrassegnata per qualche scopo di monitoraggio. La prima volta che l'ho vista ero confuso».La baby zebra a pois era al fianco di una zebra femmina adulta, forse la madre, e la differenza dei colori fra le due era lampante. Come riporta il Daily Nation, jeep con turisti si sono dirette in massa nella zona dell'avvistamento alla ricerca del piccolo Tira. Secondo il network africano sono «». In questo momento nella riserva del Masai Mara sono presenti viaggiatori provenienti da tutto il mondo per osservare la migrazione degli gnu.