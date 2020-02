Florida, lo zoo vicino al lago deve chiudere: è stato invaso dai serpenti

Le autorità della città americana di Lakeland, in Florida, hanno dovuto chiudere parte di un parco vicino al lago Hollingsworth a causa della presenza di un gran numero di serpenti acquatici.

Il post dello zoo su Facebook

«Sembra che si siano riuniti per l'accoppiamento. Non sono velenosi e generalmente nemmeno aggressivi, purché le persone non li disturbino», ha riferito il Dipartimento dei Parchi e Ricreazione dei laghi sulla sua pagina Facebook istituzionale.

«Di solito si trovano a riposare sui rami degli alberi vicino all'acqua o a prendere il sole sulla riva. Sono una parte importante dell'ecosistema e non dovrebbero essere disturbati».

Inoltre, il Dipartimento si è già attivato per avvertire i visitatori dell'area con l'intento di proteggere sia il pubblico che i serpenti.

