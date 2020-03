Coronavirus a Napoli, lo zoo lancia i biglietti «senza data» per sostenere l'attività del bioparco

Continua sui social network l'attività dello zoo di Napoli, in cui gli addetti si occupano della cura degli animali. Lo zoo partenopeo guarda al futuro e ha lanciato la possibilità di acquistare dei biglietti «senza data» subito per sostenere l'attività del bioparco e la cura degli animali. La Zoo di Napoli, attraverso i canali social mostra al pubblico gli animali che, ignari di tutto ciò che accade fuori, vivono serenamente la loro quotidianità e le loro attività di ogni giorno. Per chi è abituato al parco frequentato e affollato da famiglie, bambini e scolaresche, soprattutto in questi giorni di precoce primavera, non è facile immaginarlo privo di pubblico e a porte chiuse. Intanto il personale non smette di curare gli animali del parco, garantendo loro la cura di ogni bisogno. Al lavoro anche i veterinari, che si occupano del loro benessere e della loro salute, passando dal nutrimento alle cure cliniche, dal training. Tra le attività sui social spiccano le storie su Instagram, dove si chiede ai follower di fare un gioco e taggare le proprie storie con le foto dei momenti più belli allo zoo, per poi essere repostati sulla pagina lo Zoo di Napoli. O ancora, aggiornando la pagina Facebook con gli interessanti Zoo Focus, che spiegano comportamenti e curiosità sulle varie specie animali presenti allo zoo. Per contribuire alle attività dello Zoo si possono acquistare i biglietti senza data sul sito internet www.lozoodinapoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA