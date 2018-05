Viola le regole dello zoo e il suricato lo morde, 12enne si vendica uccidendo l'animale e il suo cucciolo

Lunedì 21 Maggio 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 20:24

Viene morso da unmentre è in vista alloe loUn bimbo diha barbaramente ammazzato una femmina di suricato incinta allo zoo di Kecskemeti, in Ungheria dopo aver violato la regola secondo la quale non poteva supeare la barriera protettiva. I cartelli vietavano severamente di introdurre le mani nelle gabbie ma il 12enne haed è stato aggredito dall'animale, presumibilmente spaventato dall'"invasione".Secondo la ricostruzione dei presenti, come riporta il Daily Mail , il ragazzo sarebbe stato morso al dito, così ha preso l'animale per il collo strattonandolo e gettandolo in terra. L'animale sarebbe morto nell'impatto e con lui il cucciolo che portava in grembo. Un gesto violento e inammissibile che ha portato il direttore dello zoo, Tamas Tokovics, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale su Facebook: «Di chi è la colpa? Dei giovani di oggi che stanno diventando sempre meno rispettosi della natura, della vita? Degli insegnanti che stanno diventando sempre meno consapevoli degli studenti affidati a loro, o dei genitori? Loro hanno sempre meno tempo per intrattenere una conversazione in cui attirino l’attenzione dei loro figli sul rispetto per la natura».La piccola Zara (questo il nome del suricato) era diventata una mascotte dello zoo e la sua morte ha segnato profondamente tutto il personale, e non solo. Dopo la pubblicazione del post moltissimi utenti si sono scagliati contro il bambino, arrivando anche a minacciarlo di morte. L'accesa discusione è stata subito stroncata da Tokovics che ha specificato di aver riportato l'accaduto come avvertimento futuro per i visitatori e non per fomentare odio.