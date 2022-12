Chiaia insanguinata: Luca contro Lucario

Sta scontando una condanna all’ergastolo, per l’omicidio del fratello. Ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un complotto. Ha rinunciato al processo d’appello e vive in carcere, dove per tutti è l’avvocato. Luca contro Lucario, due facce dello stesso dramma esistenziale, quello che ha tenuto sotto choc il quartiere borghese di Chiaia.