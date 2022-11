Giulio, ucciso per errore e mai più ritrovato

Non è stato mai più ritrovato. Di Giulio Giaccio, si sa solo questo: venne sequestrato da finti di agenti di polizia, prima di sparire nel nulla. Un episodio consumato 22 anni fa a Pianura, nella torrida estate in cui vennero ammazzati per errore Luigi Sequino e Paolo Castaldo. Una vittima innocente, Giulio Giaccio, di cui oggi conosciamo il destino grazie al racconto di un misterioso “ragioniere”, ex colletto bianco al soldo della camorra di Marano, oggi collaboratore di giustizia.