Il femminicidio dimenticato

È durata poco la vita nuova (e felice) di Patrizia Ambrosio. Bella 29enne di Pianura, era contenta per l’assunzione come domestica in una villa di Posillipo. Venne attirata in una trappola e uccisa dal suo ex fidanzato, che non aveva accettato la fine della relazione. Una intercettazione choc chiuse il caso , mentre a distanza di anni resta sullo sfondo il ruolo di una donna celata nell’ombra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA