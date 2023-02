Le Torri gemelle e quel contatto tra camorristi e terroristi

Mancano pochi giorni a un evento che sconvolgerà il mondo. E qui a Marano, in una masseria riconducibile a un boss della camorra, sanno tutto prima del tempo. Sanno che uno dei loro ospiti - un magrebino ricercato in un’inchiesta per traffico di droga - è pronto “ad andare sugli aerei”. Una storia raccontata dal pentito Biagio Di Lanno, a proposito del soggiorno - da clandestino - di uno dei terroristi di Al Qaida che entrò in azione nell’attentato alle Torri gemelle, l’undici settembre del 2001. A distanza di anni dall’attentato di Manhattan, si scoprono contatti tra camorristi e terroristi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA