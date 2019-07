Lunedì 15 Luglio 2019, 12:00

Da un anno circa l’Italia si è dotata di una Strategia Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Confiscati attraverso le Politiche di Coesione. Ci si può chiedere: ci serviva veramente una strategia dedicata a questo, visto l’elevatissimo consenso che raccoglie l’idea di restituire tali beni alla collettività a cui sono stati sottratti con mezzi illeciti? L’attività di sequestro dei beni come strumento di contrasto ed erosione dei poteri criminali, e la scelta di reintrodurli nel circuito dell’economia civile, quasi non incontrano opposizione.Sul piano operativo, tuttavia, le cose non sono così semplici: il percorso che conduce verso questa valorizzazione a fini sociali è lungo e difficile. Le responsabilità sono condivise fra diversi livelli dell’amministrazione; da un lato i beni da valorizzare crescono costantemente in numero per effetto delle confische, dall’altro scarseggiano le competenze anche solo per individuare quali siano i beni valorizzabili, quali possibili impieghi siano benefici per la società e sostenibili economicamente nel tempo. In questo campo perciò la discrasia fra ambizioni e possibilità reali di intervento rischia di diventare insanabile, e può portare a pericolosi effetti di disillusione.Qui sta dunque il senso della strategia definitivamente approvata dal CIPE lo scorso ottobre, che è stata disegnata da un gruppo di lavoro inter-istituzionale che ha riunito l’ente responsabile per la valorizzazione dei beni confiscati, ed enti che a vario titolo si occupano delle politiche di Coesione. Infatti le risorse della Coesione Territoriale sono particolarmente adatte per finanziare progetti che, attraverso l’impiego di beni e aziende sottratte alla criminalità, promuovano il riscatto di territori afflitti da illegalità ed abbandono.Cos’è dunque nei fatti questa strategia? E’ un documento snello, lungo meno di 50 pagine, che offre risorse e indirizzi a chi opera per la valorizzazione di un bene confiscato. La Strategia elenca tre obiettivi (sinteticamente dedicati a Capacità e cooperazione, a Beni immobili, e Aziende) articolati in una serie di azioni (33) attribuite alla responsabilità di altrettanti enti pubblici. Fissa indicatori adatti a misurare se il sistema si muove in direzione degli obiettivi fissati, e prova anche a darsi dei tempi realistici per realizzare ciascuna azione. Nel trattare degli interventi di valorizzazione degli immobili (obiettivo II) riassume alcune delle difficoltà ricorrenti ed alcune delle pratiche più avanzate che vengono adottate per superarle. Ammette la possibilità (di cui si discute poco) che alcuni beni non siano suscettibili di valorizzazione, ma vengano instradati verso percorsi diversi, di demolizione o di ri-naturalizzazione.Insomma questa strategia non si nasconde le sfide a cui è necessario attrezzarsi in questo percorso. Una fra tutte qui merita di essere menzionata: quella di riuscire a progettare il recupero fisico degli immobili (i contenitori), spesso fortemente degradati, contestualmente alle attività (contenuti) da svolgere all’interno degli stessi. Tenere separate la prima fase, relativamente più semplice, dalla seconda, che richiede qualche livello di coinvolgimento delle forze economiche e sociali della società civile, ha causato in alcuni casi quel deficit di sostenibilità delle iniziative avviate all’interno di beni confiscati. Conciliare il rispetto della trasparenza e della parità di trattamento nell’assegnazione dei beni con la partecipazione del privato sociale e la sostenibilità economica, non è facile. Senza la sostenibilità delle attività sociali nel tempo, tuttavia, operazioni anche importanti di recupero e valorizzazione di beni non costituiscono percorsi di riscatto autentici per le comunità vittime delle mafie.Nel suo Obiettivo 1, dedicato al rafforzamento degli attori a vario titolo impegnati nei percorsi di valorizzazione, la Strategia dedica molto spazio ad una serie di azioni di produzione, sistematizzazione e condivisione di conoscenze utili a chi è impegnato in questo campo. Si stratta nello specifico di stabilire un collegamento fra la banca dati degli immobili confiscati con altri sistemi informativi di competenza dell’amministrazione della Giustizia, del Catasto, dell’Agenzia delle Entrate, del Sistema Camerale, all’interno di un unico sistema informativo che nei suoi tratti essenziali sia accessibile al pubblico. Inoltre, si prevede il monitoraggio più sistematico di quello finora svolto sulle esperienze di riutilizzo, più e meno riuscite, che ne delinei informazioni essenziali di tipo qualitativo e sia accessibile a chi cerca ispirazione, collaborazione o sostegno.Potrebbe sembrare un aspetto marginale, ma conoscere le opportunità offerte da beni confiscati che esistono sul proprio territorio e attendono di incontrare persone motivate e progettualità di interesse pubblico; conoscere, al di là della retorica, il difficile lavoro che all’interno di immobili confiscati fanno le molte associazioni che si prendono cura di donne maltrattate, di migranti o disabili, ed il difficile percorso che hanno dovuto affrontare, può far nascere, moltiplicare e rafforzare esperienze dello stesso genere.Insomma la strategia ha negli investimenti sulla dotazione informativa una componente fondamentale in quanto l’accesso a informazioni di qualità è la prima risorsa di servizio a chi lavora alla valorizzazione di beni confiscati. Molte sono le iniziative di valore che attraverso la valorizzazione di Beni Confiscati hanno già hanno raggiunto risultati ragguardevoli: basti pensare in Campania alle molte associazioni e cooperative che lavorano nei beni confiscati del territorio di Casal di Principe e Comuni limitrofi, recuperate ad usi sociali dal ventennale lavoro del Consorzio Agrorinasce. Molti di più sono però gli amministratori locali, i responsabili di cooperative ed altri enti del privato sociale, che in questo momento ci stanno pensando o ci stanno provando. L’esistenza di una strategia in questo campo non può certamente cambiare le cose da un giorno all’altro, ma vorrebbe aiutare questi numerosi individui a sentirsi parte di un movimento. Pensando alle molte possibilità di sviluppo che la valorizzazione dei beni confiscati ancora può esprimere, la Strategia si propone come uno strumento che abiliti le molte persone che in questa lotta stanno dalla parte giusta.* Dipartimento per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri