«La Bottega racconta...», diretta web con l'associazione La Forza del Silenzio promossa dalla Fondazione Polis

Domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 11:30, nell'ambito del progetto "La Bottega racconta...storie e sapori dalle terre confiscate alla camorra", la Fondazione Polis della Regione Campania, in collaborazione con la cooperativa sociale Giancarlo Siani, incontra l'associazione La Forza del Silenzio.

L'iniziativa viene trasmessa in diretta web sulle pagine social della stessa Fondazione e di Radio Siani.

Intervengono il presidente dell'associazione La Forza del Silenzio Vincenzo Abate, il presidente di Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo e il presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese.

Modera il segretario generale della Fondazione Polis Enrico Tedesco.

La Forza del Silenzio è da anni impegnata a Casal di Principe in un bene confiscato alla camorra nell'aiuto ai ragazzi affetti da autismo. In questo difficile anno, segnato dalla pandemia, l'associazione ha riconvertito la propria attività per produrre dispositivi di protezione individuale qualificati e certificati, con il sostegno di Fondazione con il Sud e della Fondazione Polis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA