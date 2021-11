«Ignazio De Florio è stato mio padre solo per 16 mesi: fu ucciso dalla camorra»

Ignazio De Florio era mio padre, o, come preferisco dire io, "è mio padre". Perché lui sarà sempre vivo in me e per chi porta con sé un suo ricordo.

Dire "era" sarebbe per me dare soddisfazione a chi me lo ha portato via quel maledetto 11 ottobre 1983.

In pochi minuti hanno deciso con freddezza e crudeltà di porre fine alla vita di un ragazzo di 24anni, padre e marito. In pochi minuti hanno posto fine alla vita di una guardia giurata di polizia penitenziaria, che credeva e combatteva per i veri valori, combatteva proprio chi lo ha ucciso.

Mio padre è stato padre solo per 16 mesi.

Un solo Natale, un solo compleanno ci è stato concesso insieme, solo 16 mesi di famiglia i miei genitori hanno potuto assaporare!

Sono cresciuta conoscendo mio padre attraverso i racconti di mia madre e di chi lo ha frequentato e vedendolo solo per foto.

Sono fiera e orgogliosa di essere figlia di Ignazio De Florio, uomo sincero, onesto, disponibile e di gran cuore. D'altronde, non fosse stato così, oggi sarebbe ancora con noi!

Sono cresciuta conoscendo fin da piccola il significato della morte, il significato della cattiveria umana. Ma ho saputo trasformare il tutto in forza, la forza di una bambina che, guardando la lapide del padre, fece una promessa: "Ti porterò sempre con me e vivrò tutto ciò che non hai potuto vivere tu!"

Molti mi chiedono come io faccia a non odiare e a non essere arrabbiata con gli assassini di mio padre. La risposta è questa: per me sono indifferenti, non posso perdere tempo con l'odio, ho troppo da vivere, la vita è bella! Hanno già posto fine alla vita di mio padre e mai avranno la soddisfazione di rovinare ancora la mia vita e quella di mia madre!

Mio padre è il mio eroe e lo sarà per sempre. Eroe come tutte le vittime della criminalità organizzata!

Lui è sempre vivo in noi, perché le anime belle non muoiono mai!

Luisa De Florio

Figlia di Ignazio De Florio, vittima del dovere, ucciso l'11 ottobre 1983