Opportunity è la onlus anticamorra più giovane d’Italia. Nel 2017 le sono stati assegnati due beni confiscati alla camorra, in via Montesilvano al Rione Sanità. Due beni completamente distrutti dalla criminalità, che sono stati ristrutturati grazie alla solidarietà di un’intera comunità contro la camorra. Infatti Opportunity avvia nel 2018 una campagna di crowfunding, «due euro a piacere contro la camorra», che risulterà essere la campagna di solidarietà con più donatori di tutta la fondazione Banco di Napoli. 10.000 persone da tutta Italia che hanno donato due euro per realizzare il sogno di tantissimi giovani ragazzi: donare un’opportunità e un’alternativa ai più piccoli di quel quartiere cosi difficile.



A dicembre 2018 Opportunity inaugura i beni confiscati in via Montesilvano, che dedicherà a Lucio D’Errico, vittima innocente di camorra e nonno del giovane presidente Davide D’Errico. Quel luogo da quel giorno diventerà una delle più grandi agenzie di servizi gratuiti per il cittadino. I ragazzi volontari della onlus, e giovani professionisti, donano le loro competenze alle famiglie del rione.



Attualmente Opportunity offre gratuitamente assistenza legale, medica e psicologica. E, per i più piccoli del quartiere, ci sono dei corsi gratuiti quotidiani, di teatro, di scenografia, di favole e pittura.



Nel 2019 il sogno esce dai beni confiscati e si allarga a tutto il vicolo. Infatti i ragazzi della onlus inaugurano il vicolo della cultura. Un vicolo buio e deturpato dalla criminalità, che viene illuminato dall’invenzione delle edicole culturali e opere di street art. Le edicole culturali hanno la stessa forma di quelle votive, solo che al posto dei santi ci sono i libri e invece delle candele c’è un’illuminazione ecosostenibile. Una vera e propria libreria all’aperto, dove si possono donare e prendere libri. Quel vicolo, che da sempre era conosciuto come il vicolo dello spaccio, in cui nelle edicole votive si nascondeva la droga, oggi è conosciuto dai turisti di tutto il mondo come il vicolo delle cultura dove si spacciano i libri.



Opportunity è la seconda famiglia dei bambini del quartiere, porto sicuro per nonni e genitori, che vivono quotidianamente quegli spazi confiscati alla malavita organizzata e restituiti alla società: un gruppo di giovani ragazzi che parte dal concetto che la bellezza salvi le anime e che la forza della cultura faccia più rumore della chiusura delle manette.



