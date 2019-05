100 e 200 euro, da oggi in circolazione le nuove banconote: «Indistruttibili, resistono a tutto»

Nove milioni di italiani hanno chiesto prestiti: a rate anche le cure mediche

Resistono al lavaggio, al ferro da stiro, alle temperature più estremo e persino al contatto con gli agenti chimici più aggressivi. Da oggi,, saranno in circolazione le, che completano l'emissione della nuova serie Europa, voluta dallaper rendere la moneta unica ancora più sicura contro i falsari.Più resistenti rispetto alla prima serie, dovranno inoltre essere sostituite meno frequentemente, riducendo così i costi e l'impatto sull'ambiente. In un video della Bce si vede come resistano a picchi di temperature, possano essere stirate e immerse nell'acqua. Resistono anche al lavaggio in lavatrice, oltre a eventuali abrasioni, accartocciamenti e alla luce solare. Come riporta l'AdnKronos , lesono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come riserva di valore. A fine giugno 2018 circolavano 2,7 miliardi di banconote da 100 (13% di tutti i biglietti in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da 10 euro (12% circa del totale). In termini di valore la banconota da 100 è il secondo taglio più importante dopo quello da 50 e rappresenta quasi un quarto (23%) del valore di tutti i biglietti circolanti. Le banconote da 200 euro rappresentano invece l’1% del numero di biglietti in euro in circolazione e il 4% del valore totale.L'ologramma con satellite (apposto nella parte superiore della striscia argentata) è la nuovissima caratteristica di sicurezza di queste banconote: muovendole appare il simbolo € che ruota attorno al numero. Simbolo che si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta. Altra novità il numero verde smeraldo: muovendo una banconota, la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.Nella progettazione della serie 'Europa' laha collaborato strettamente con persone con problemi di vista per mettere a punto banconote dotate di caratteristiche che agevolano questi cittadini. I nuovi biglietti presentano grandi cifre in caratteri più marcati con tonalità maggiormente contrastanti per facilitarne il riconoscimento in base al colore. Lungo il bordo delle banconote vi sono anche segni percepibili al tatto diversi per ogni taglio.