Pisa, molestie sessuali alla figlia minorenne della compagna: denunciato 62enne

È stato denunciato un 62enne con accusa di violenza sessuale. È successo a Pisa, dove l'uomo avrebbe rivolto alla figlia 16enne della sua compagna degli apprezzamenti a sfondo sessuale. Non è tutto: l'uomo avrebbe anche palpeggiato la ragazza, che poi è fuggita nella sua camera. Una volta rientrata la madre, la 16enne ha raccontato tutto e ha accusato il compagno di sua madre. A quel punto sono intervenuti i poliziotti della questura di Pisa, che hanno condotto degli accertamenti: il 62enne è stato denunciato per violenza sessuale. La ragazza invece, in accordo con la Procura della Repubblica di Pisa e quella del Tribunale per i Minorenni di Firenze, è stata spostata in una struttura per minori in attesa di nuovi sviluppi.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Napoli: tentativo di stupro nel parcheggio dell'ospedale. Guardia... ROMA Roma, tentato stupro al Mc Donald's di Corso Francia INVISTA Montanelli, Non una di meno in piazza a Milano contro Sala: “Lo...

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA