«Fratellì», influencer scomparso? La fidanzata: «Se n'è andato con due carte di credito e gli steroidi»

Giallo sull'influencer 1727 worldstar, noto anche come 'Fratellì'. La fidanzata, infatti, ha denunciato la scomparsa del giovane romano a 'Chi l'ha visto?', spiegando: «Pensavo fosse stato arrestato, invece è sparito nel nulla, portando con sé due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso».

Leggi anche > Televisione a nervi tesi: duello Gruber-Boschi, nuovi autori per Detto Fatto e da Giletti aumentano le risse

La denuncia a 'Chi l'ha visto?' risale al 7 dicembre scorso, con la ragazza che ha spiegato di non aver avuto più notizie del fidanzato, al secolo Algero Corretini, dalla sera precedente. «Io pensavo che fosse stato arrestato ma invece dalle ricerche fatte ho scoperto che non era così» - spiega la giovane ad un inviato della trasmissione - «Non ho fatto denuncia di scomparsa perché ho visto che ha preso due carte di credito e il documento di identità e che dal frigo mancavano anche gli anabolizzanti di cui lui fa uso».

1727 worldstar è diventato famoso sul web per i suoi video in diretta, in cui compie pericolose manovre in auto. Mostrando i video postati sul web la trasmissione pone il dubbio sul fatto che l'influencer sia veramente scomparso avanzando anche l'ipotesi che questo possa essere anche solo un modo di farsi pubblicità. Intanto, però, la fidanzata ha mostrato alla trasmissione di Rai3 la Smart dell'influencer, dove all'interno era custodita anche una scacciacani modificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA