Coronavirus, mini-corteo a Roma per il 25 Aprile. Ira di Salvini

Manifestanti in giro, per strada a Roma, per celebrare il 25 aprile. Nonostante le restrizioni del governo per il coronavirus. I video girano in rete. E si riferiscono ai quartieri del Pigneto e di Torpignattara, prima periferia della Capitale. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha invitato tutti a tornare a casa e così la folla si è dispersa e le persone sono andate via. Le immagini sono al vaglio della questura e della prefettura che stanno effettuando verifiche.



Il caso è stato lanciato da Matteo Salvini, leader della Lega: «Per le strade di Roma, oggi. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matrimoni, niente bimbi nei parchi giochi, multe a chi corre o porta il cane lontano da casa. Ma con la bandiera rossa tutto è possibile. Boh..». Duro anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: «A Roma, nel quartiere Pigneto, c'è stata una vera e propria adunata illegale con intere famiglie e qualche striscione di commemorazione del 25 aprile. Un fatto gravissimo che deve essere immediatamente punito con l'arresto dei responsabili dei centri sociali promotori di questa vergognosa e sovversiva iniziativa»

Nel video postato dall'ex ministro dell'Interno si vedono manifestanti che camminano vicini. Molti indossano la mascherina. Altri no. Nel piccolo corteo lanciato da Salvini anche bambini.

Davanti a un'evidente trasgressione, c'è chi prova comunque a difendere l'iniziativa. Come Arturo Scotto di Articolo 1: «Senza polemiche ma quella bandiera rossa oggi ti consente di sparare banalità, seminare pregiudizi e spacciare #fakenews. Quei partigiani 'rossì hanno lottato perché persino uno come te potesse un giorno diventare senatore. Un consiglio: ringrazia e, almeno oggi, taci»

