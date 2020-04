Coronavirus, supermercati aperti o chiusi il 25 aprile: la mappa regione per regione

Oggi, 25 aprile e Festa della Liberazione, i supermercati sono aperti o chiusi? Se lo chiedono in molti dal momento che il giorno festivo cade in un periodo ancora segnato dal lockdown e dal coronavirus. Come per Pasquetta, non c'è una risposta univoca, ma le aperture e gli orari dei negozi variano a seconda delle Regioni e dai supermercati. A Milano, dunque, la maggior parte dei supermercati sarà regolarmente aperta il 25 aprile, mentre a Roma e nel Lazio resteranno aperti solo farmacie, parafarmacie, centri agroalimentari all’ingrosso, negozi che vendono articoli sanitari, tabaccai, edicole e benzinai. Di seguito una mappa.



Nessuna chiusura imposta per il 25 aprile 2020 in Lombardia. Sarà una scelta presa in totale autonomia da parte dei singoli esercenti. Esselunga ad esempio resterà aperta full time con piccole variazioni a seconda del punto vendita ma, in linea generale, gli orari saranno 7.30-20.00. Conad e Pam hanno annunciato aperture straordinarie: 8 - 20.30 per Conad e 9 - 20.00 per Pam.

PIEMONTE, VENETO, MARCHE, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO

In base alle ordinanze regionali, saracinesche abbassate per tutti i supermercati sabato 25 aprile, ma non la domenica successiva. Stesso discorso il primo maggio. Resteranno aperti farmacie, negozi che vendono articoli sanitari, tabaccai, edicole e benzinai.

PUGLIA

La Puglia sceglie la linea ancora più dura: l’obbligo di chiusura si estende a tutto il weekend, compresa quindi anche domenica 26 aprile.

CAMPANIA

Nella regione guidata da De Luca, i supermercati restano aperti sabato 25 mattina e chiudono invece il sabato pomeriggioe la domenica 26 aprile.

LIGURIA

Nella regione guidata da Toti l'apertura è regolare, ma c'è un'agitazione sindacale che potrebbe portare variazioni di orari.

VALLE D'AOSTA, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, MOLISE, ABRUZZO, BASILICATA, SICILIA, CALABRIA, SARDEGNA Prevista la chiusura totale nella giornata del 25 aprile.

Ultimo aggiornamento: 12:36

