2 giugno, Mattarella a Codogno: la città simbolo. Il 21 febbraio sarà giorno vittime Diretta

Finalmente Codogno è in festa. Dopo tre mesi di «incubo» - come il sindaco Francesco Passerini ha definito l'emergenza coronavirus -, oggi accoglie il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel comune del Lodigiano in cui è stato scoperto il primo caso italiano di Coronavirus nella notte fra il 20 e il 21 febbraio scorso, accolto dall'applauso caloroso e dalle grida di 'graziè della gente che ha riempito la piazza principale per riuscire a vederlo e fargli una foto. Ad accoglierlo il sindaco Francesco Passerini, presidente della Provincia di Lodi, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il prefetto Marcello Cardona. Nel cortile interno del Comune Mattarella parteciperà a un incontro anche con i sindaci dei comuni della zona rossa del Lodigiano, il vescovo monsignor Maurizio Malvestiti e alcuni rappresentanti dei volontari. Poi al cimitero esporrà una corona di fiori sulla targa dedicata alle vittime del Coronavirus.

Il Comune di Codogno ha deciso di stabilire che il 21 febbraio sia il giorno per ricordare le vittime del coronavirus, «ci auspichiamo diventi il giorno nazionale». Lo ha detto nel saluto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella nel municipio di Codogno Il sindaco della città Francesco Passerini.

Da una torretta su piazza XX settembre, di fronte all'ingresso del municipio è stata srotolata una lunghissima bandiera italiana. La piazza è stata transennata con nastro tricolore e chi vuole vedere il presidente si mischia ai giornalisti, alle forze dell'ordine e a chi semplicemente ha deciso di andare al mercato che si svolge nella zona accanto.

«Abbiamo voglia di ripartire e tornare a riprenderci la nostra vita. E questo - ha spiegato Passerini - è il primo momento in cui pensiamo ad altro rispetto all'invio che ci ha colpito». Al presidente verrà mostrato un video sull' emergenza nella zona rossa che racconta il lavoro «encomiabile dei volontari che hanno messo a disposizione tutto» con «uno spirito di unità che continua». «In tutte le disgrazie - ha concluso - c'è qualcosa che dobbiamo imparare» in questo caso «la forza della comunità».



