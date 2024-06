La sua forza, la Difesa italiana non la nasconde più. E il messaggio che dai Fori Imperiali arriva oggi alle cancellerie internazionali non è difficile da decriptare: i militari italiani sono pronti. Non alla guerra, certo, ma a ogni tipo di intervento: «In difesa della Repubblica, al servizio del Paese», come recita il tema della grande parata che si ripete nel cuore della Capitale, tra il Colosseo e piazza Venezia. È qui che si spiega la regia che sta dietro all'organizzazione di una giornata che non è solo la celebrazione dei valori costituzionali e dell'impegno presente e passato dei militari italiani.

Il messaggio

Il concetto deve arrivare lontano: le nostre forze armate sono pronte all'impiego. Ben equipaggiati e addestrati. Pronte ad arrivare in qualunque parte del mondo. Ma questo non deve fare eco all'idea parigina di spedire truppe europee sul fronte ucraino. Il senso che l'Italia dà alla Festa della Repubblica è differente ed è dimostrato dalle 34 missioni già attive: sì per solidarietà, ma soprattutto per evitare l'escalation in zona di crisi, per addestrare le forze armate di stati amici o alleati e che ancora non sono in grado di gestire autonomamente le proprie esigenze di sicurezza. E anche, o soprattutto, per impedire che minacce o attacchi improvvisi mettano in crisi traffici commerciali o infrastrutture strategiche, facendo arrivare fino a casa nostra gli effetti di situazioni apparentemente lontanissime. La tutela degli interessi nazionali, secondo il messaggio che lo Stato maggiore della Difesa vuole far circolare oggi, è di certo ben più ampio delle necessità di controllo dei confini terrestri, aerei e marittimi. E l'occhio delle forze armate, che su questo fronte impiegano 7300 unità, non è solo rivolto verso le zone in cui si trovano gli italiani e dove spesso è necessario organizzare rischiosissime operazioni di evacuazione e salvataggio. L'attenzione è focalizzata anche sui quadranti che appaiono scollegati dalla quotidianità: le tensioni nei paesi africani in cui si fanno strada i regimi, le divisioni politiche che bloccano gli scambi commerciali o la ricomparsa di milizie che funzionano in zona di mare che sul mappamondo funzionano da tutt'altra parte.

La missione

E in questo contesto l'ultimo impegno italiano è quello della Missione Aspides, che vede la Marina militare al comando tattico del complesso (e rischioso) piano di pattugliamento del Mar Rosso dove si concentrano le rappresaglie dei ribelli yemeniti. «L'operazione scattata dopo gli attacchi degli Houthi - fanno sapere dalla Difesa - dimostra pienamente la nostra capacità di intervento immediato. Allo stesso modo è avvenuto anche dopo l'inizio della crisi di Gaza, dove Nave Vulcano è arrivata per offrire assistenza umanitaria e salvare decine di vite umane. Anche in questo caso i nostri assetti hanno dimostrato capacità immediata di intervento». Quello che l'Italia è in grado di schierare, nel “multidominio” su cui si concentra l'impegno della Difesa, si vedrà parzialmente oggi ai Fori Imperiali.

La parata

Dopo bandiere e gonfaloni si parte con le forze speciali: i parà della Folgore, il Goi della Marina, gli Incursori dell'Aeronautica e il Gis dei Carabinieri. Mezzi iper specialistici e di ultima generazione: dal fuoristrada Ltatv usato per le operazioni ad alto impatto fino al trasportatore subacqueo della Marina Bir, aviolanciabile e capace di navigare sia in superficie sia in immersione. Nel corteo siluri e veicoli d'assalto e in contemporanea nel centro di Roma arrivano anche quattro Eurofighter, i superjet che insieme agli F35 rappresentano la forza della nostra difesa aerea. L'Esercito, annunciato dall'emozionante inno della Brigata Sassari, fa sfilare quest'anno anche la nuova Blindo Centauro, l'evoluzione tecnologica del vecchio Centauro B1, utilizzata principalmente per le attività di riconoscimento tattiche terrestri. Poco dopo il carro Armaro “VBM mortaio” in dotazione ai reggimenti di fanteria, il potentissimo Lince 2 e il sofisticatissimo “Veicolo tattico medio multiruolo” utilizzato per la ricognizione degli itinerari a rischio, la ricerca e la rimozione di ordigni. Mezzi da guerra che nelle caserme non abbondano e che l'Italia usa nelle sue missioni finalizzate alla pace. Ma la grande parata del 2 Giugno non trascura neanche la difesa della sicurezza nazionale e per questo nel corteo è ricca la rappresentanza di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, ma anche Vigili del fuoco e Protezione civile. Ma gli alleati della Nato e potenziali nemici che osservano dal Cremlino punteranno l'attenzione soprattutto sul messaggio che la Difesa vuole lanciarsi nella festa più importante dell'anno.