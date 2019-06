Dramma in un'sull': un bimbo di otto mesi è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma , centro grandi ustionati, dopo che nel tardo pomeriggio di ieri gli sarebbe caduto accidentalmente addosso del liquido bollente.È successo mentre era insieme ai genitori all'interno dell'area di servizio Arda, lungo l'autostrada A1, a Fiorenzuola (Piacenza). Ha riportato ustioni all'addome e alle gambe. È stato soccorso dall'eliambulanza del 118 che lo ha trasportato in volo nel centro specialistico.