Due incidenti nel giro di un'ora hanno aperto oggi nel modo peggiore l'esodo per le feste di Pasqua sull'A1 Roma- Napoli. Un mezzo pesante si è ribaltato alle 4 nei pressi di Frosinone e circa un'ora dopo una macchina è finita contro un autoarticolato, con un uomo campano che, in questo caso, ha perso la vita vicino a Ceprano lungo la carreggiata sud. Il primo incidente, come comunica Autostrade per l'Italia, ha provocato code di 5 chilometri. Per chi era diretto verso Napoli sono stati consigliati percorsi alternativi.

Sabato 31 Marzo 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 12:31

