Traffico bloccato sulla A1: 9 km di coda a Calenzano per un incidente mortale

Ancora traffico bloccato sull'autostrada del Sole con 9 km di coda per via di un incidente mortale. Alle 13 e 34 sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto tra Calenzano ed il Bivio con la A1 Direttissima verso Bologna a causa del tamponamento tra un camion, una vettura ed una moto avvenuto al km 267.All'interno del tratto chiuso si registrano 9 km di coda che defluiscono sulla sola corsia di emergenza. All'uscita obbligatoria di Calenzano si sono formati 3 km di coda. In direzione Firenze , si segnala una coda di 3 km di coda per curiosi.Si deve uscire a Calenzano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, si può rientrare in autostrada a Barberino sulla A1 Direttissima. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.Code anche a sud per un incidente sulla A16 Napoli-Canosa code per 2 km causa incidente tra Svincolo Grottaminarda (Km 81,5) e A16 Svincolo Vallata (Km 104) in direzione Canosa dalle 13:59.