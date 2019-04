Auto schiacciata sotto il tir e camper distrutto: chiusa la A23. Due morti e due feriti /Foto

Mercoledì 24 Aprile 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 16:01

L', il camper distrutto:spaventoso incidente indi un'autovettura e di un camper.L'incidente è accaduto verso le 11.45 tra, lungo il tratto compreso tra lo svincolo di Udine Sud e il bivio A23/A4, in. Secondo una prima ricostruzione un'auto si è conficcata sotto ad un Tir, mentre nel botto è rimasto coinvolto anche un camper che è andato completamente distrutto.Polizia stradale e ausiliari al traffico di Autovie Venete, stanno organizzando il deflusso - in contromano - del traffico rimasto bloccato nel tratto di A23, in direzione nodo di Palmanova. A Udine Sud è stata chiusa l’entrata in direzione Palmanova e sono stati attivati tutti i pannelli a messaggio variabile con le informazioni, sia in itinere, sia in ingresso. Anche Autostrade per l’Italia ha provveduto a riprendere l’informazione nel tratto di sua competenza.