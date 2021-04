TREVISO - Incidente verso le 15 in A27, all'altezza del comune di Casale sul Sile, in direzione Venezia (km 10+700): coinvolte due auto e un mezzo pesante, quattro feriti, una persona è rimasta incastrata nell'abitacolo. Autostrada chiusa fino alle 17.30 e ora in riaperta in direzione Sud nel tratto compreso tra Treviso Sud e il bivio con l'A4 Torino-Trieste. Sul posto i Vigili del fuoco con una squadra ed un'autogru, il 118, la Polizia stradale.