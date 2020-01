«A Bologna tossici, centri sociali e sardine»: il tweet diventa un caso, un poliziotto denuncia il furto d'identità

Ragazzi, vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute

del tweet è 'Claudio 80', romano, laureato, con 1.680 followers e ben 143mila cinguettii all'attivo dal 2015, anno di iscrizione alla piattaforma social. Nella foto del profilo appare col volto coperto da un passamontagna del tipo usato dai reparti speciali. Tante delle sue esternazioni inneggiano alla polizia ed alle forze dell'ordine in generale. Numerosi i messaggi ritwittati del leader leghista Matteo Salvini, di Giorgia Meloni e di tanti utenti sovranisti e di destra. Nei commenti seguiti al contestato tweet, 'Claudio 80', in risposta ad un follower, sostiene che le sardine "amano l'illegalità. Aspetta che abbiano dei figli. Aspetta che facciano qualcosa a loro poi piangono con noi disperati". Se le verifiche dovessero portare a scoprire che 'Claudio 80' è un vero e proprio poliziotto, non sfuggirebbe ad un provvedimento disciplinare, anche tenendo conto della circolare Gabrielli che spiegava come gli agenti possono esprimere opinioni, ma "sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri, in modo da tenere un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e cortesia". Ora proseguiranno gli accertamenti per risalire all'identità del titolare dell'account.

Ultimo aggiornamento: 14:43

La, in bianco e nero, ed unche ha fatto molto discutere: «». È diventato subito un caso quanto comparso su Twitter lo scorso 16 gennaio e sono subito partite le prime indagini di Polizia Postale e Digos.Ilè partito da un account, claudio8013 (@Cllaudio80), che nei vari contenuti sul social network pubblica messaggi affettuosi nei confronti dei follower, sostiene l'operato delle forze dell'ordine e non rinuncia a fare propaganda politica. La foto che ha fatto scatenare la polemica, però, è in bianco e nero e raffigura un uomo, col volto non visibile, con la pistola in mano e un tesserino al collo. Molti utenti hanno chiesto di vederci chiaro, lamentando che le forze dell'ordine non possano fare propaganda politica attiva sui social network esasperando i toni, e poco dopo è giunta la denuncia di un vero agente di polizia.Il (vero) poliziotto, infatti, ha denunciato di essere stato vittima di un furto d'identità: «Quell'uomo sono io, ma non ho nulla a che vedere con quell'account». La foto, come facilmente intuibile anche da un computer piuttosto obsoleto, risale a 20 anni fa. Sul caso, e sul possibile autore, indagano intanto la Digos di Bologna e la Polizia Postale, che stanno effettuando gli accertamenti necessari. A pubblicare il tweet l'utente ‘Claudio8013’.Come spiega anche Il Messaggero, «l'autore».