A Ferragosto 18.000 soldati dell'Esercito al lavoro in Italia e all'estero

Martedì 14 Agosto 2018, 20:50

Sono oltre 18.000 i soldati dell'Esercito che saranno al lavoro, anche a ferragosto, in Italia e all'estero. Circa 4.000 militari si trovano attualmente all'estero, in 14 Paesi, in missioni sotto egida ONU, UE e NATO, in attività di assistenza alle Forze Armate e di sicurezza locali, volte alla stabilizzazione delle aree di crisi. Sul territorio nazionale continua anche in questi giorni l’attività di rimozione macerie nei comuni del cratere sismico del centro Italia dove, ad oggi, sono state demolite oltre 600 strutture e rimosse oltre 150.000 tonnellate di macerie. Quasi 7.000 uomini e donne dell’Esercito sono dislocati in Italia, in concorso alle forze dell'ordine, nell'ambito dell'operazione “Strade Sicure”, contribuendo direttamente alla sicurezza della popolazione. Fino ad oggi sono stati identificati e controllati circa 3.200.000 di persone, arrestati circa 16.000 individui e sequestrate oltre 2,3 tonnellate di sostanze stupefacenti. Agli oltre 11.000 impegnati nelle operazioni in corso, si aggiungono altri 7.000 soldati che si trovano in stato di prontezza per esigenze nazionali e internazionali, per un totale di circa 18.000 militari. Tra questi, particolarmente attivi in questo periodo, sono gli assetti dell'aviazione dell'Esercito che, in concorso alla Protezione Civile, sono impegnati nella campagna antincendio boschiva.