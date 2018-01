Domenica 28 Gennaio 2018, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 19:48

Litigano violentemente per una donna l’ex marito e l’attuale convivente ed ha la peggio il primo , ferito al collo con un apribottiglia. E’ accaduto a Formia, nella zona di Gianola, e il tempestivo intervento degli agenti del commissariato di polizia ha impedito che la lite degenerasse in tragedia.Sedata la colluttazione, gli agenti hanno accompagnato in ospedale i due uomini, entrambi feriti e giudicati guaribili in dieci giorni. E, ricostruito l’episodio e ascoltate le parti, la polizia ha denunciato per lesioni all’autorità giudiziaria entrambi i litiganti.