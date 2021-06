Addio a Zhasmin, 12 anni: ha lottato con tutte le sue forze contro la leucemia

Addio alla piccola Zhasmin Kan, 12 anni, stroncata da una leucemia che ha cercato di combattere con tutte le sue forze di bambina. Da tempo lottava contro questo brutto male, era stata in cura a Roma e poi a Pescara. Ce l'aveva messa tutta. Se ne è andata martedì all'ospedale di Pescara dove era ricoverata per sottoporsi alle cure. E' stata anche sottoposta a trapianto, ma gli interventi non sono serviti se non ad avere piccoli miglioramenti. Nel dolore più profondo i genitori Galina e Riccardo e la sorellinca, che vivono a Pineto, in provincia di Teramo. Una famiglia molto conosciuta e benvoluta in città.

Zhasmin era nata in Kazakistan e fin da piccolina era arrivata in Italia dove andava a scuola, era una bambina piena di sogni. La sua morte ha gettato nel più profondo sconforto la zona di Borgo Santa Maria dove la piccola viveva con la famiglia. Oggi alle 15,30 il funerale: Pineto si ferma per dire addio alla bambina. All'ultimo saluto anche il sindaco Robert Verrocchio.