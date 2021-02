Abusa della figlia 14enne e fugge in Svizzera, rintracciato e arrestato il papà orco

VENEZIA - Aveva abusato della figlia 14enne per poi darsi alla fuga in Svizzera, tentando di far perdere le proprie tracce. L'uomo, un 50ennne della zona di Portogruaro, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Venezia su rogatoria internazionale. Ora si trova nel carcere di Monza. Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione da parte della Procura di Trieste per scontare una pena di sei anni di reclusione, in relazione a reati sessuali nei confronti della figlia e per pornografia infantile, fatti commessi sino al 2016. I militari hanno localizzato l'uomo a Ginevra dove faceva il pizzaiolo e con la collaborazione del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, in concorso con la Polizia Cantonale, lo hanno estradato in Italia.

Ultimo aggiornamento: 17:35

