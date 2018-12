Droga e abusa sessualmente della sua fidanzata nel sonno: 23enne finisce in carcere

Sabato 29 Dicembre 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 11:11

della suaUn giovane di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto colpevole per aver violentato in modo ripetuto la sua compagna durante il sonno, approfittando della sua perdita di coscienza. La corte ha sentito che la sua ragazza è stata violentata diverse volte nel corso difino a luglio 2016.I fatti si sono svolti in Australia, la giovane ha scoperto quello che accadeva la notte dopo aver visto dei filmati sul suo computer, registrati accidentalmente. In 10 mesi la ragazza ha subito 8 violenze che, come ha stabilito il giudice, le lasceranno un segno indelebile nella sua vita. Lo stesso magistrato ha definito lo stupratore un mostro che ha usato la sua compagna come se fosse una bambola gonfiabile, un oggetto inanimato.Secondo alcune analisi il 23enne avrebbe drogato la compagna prima di compiere simili gesti, come riporta anche il Daily Mail , dopo essersi assicurato che era ormai in un sonno profondo ha proceduto con lo stupro.