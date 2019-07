Roma, «i tuoi figli sono maleducati»: accoltella l'amica che la ospita

Giovedì 4 Luglio 2019, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 19:12

Dramma a Roma . Infastidita dai figli dell'amica che da tempo la ospitava in casa, l'ha colpita più volte e in diverse parti del corpo con una lama da 25 centimetri. È successo all'alba di oggi a Roma in un appartamento in viale Ventimiglia, in zona Trullo, quando una ucraina di 33 anni ha accoltellato l' amica e connazionale 31enne al culmine di una violenta discussione scaturita dalla confusione fatta dai bambini della vittima. «I tuoi figli sono maleducati», avrebbe detto la 33enne colpendola con violenza anche nella parte posteriore sinistra del collo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Villa Bonelli che hanno arrestato la donna, ora a Rebibbia, con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, è stata ricoverata in codice rosso e refertata con una prognosi di 30 giorni. Numerose le ferite lacero contuse da taglio in tutto il corpo, tra le quali quella al collo, ha riportato anche lesioni tendinee a entrambe le mani e una frattura con parziale distacco osseo del quinto metacarpo. In casa i militari hanno trovato il coltello nel lavandino della cucina.