Accoltella l'amico che gli chiedeva denaro: in arresto 57enne di Aprilia per tentato omicidio

Chiede denaro ad un conoscente, ma viene accoltellato: è accaduto ad Aprilia nella zona di via Aldo Moro. I carabinieri del Reparto Territoriale diretti dal tenente colonnello Paolo Guida - oggi alle 15.30 - hanno arrestato un uomo di 57 anni accusato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo ha colpito con un coltello l'amico, lasciandolo poi a terra sanguinante. Un passante notanto la vittima a terra ha chiesto aiuto ai carabinieri e al 118. Il malcapitato è ora ricoverato in clinica in prognosi riservata. Il 57enne è stato trasferito in carcere.