Accoltella il figlio per strada: arrestato 69enne

L'accusa è di avere accoltellato in strada il figlio 41enne durante un litigio, ferendolo a un braccio. Un uomo di 69 anni è stato denunciato per lesioni. Entrambi, padre e figlio, hanno precedenti penali per reati contro il patrimonio.

L'aggressione a Terlizzi

Il fatto è accaduto nel centro di Terlizzi, nel Barese, intorno alle 22 di ieri. Sul posto, per i rilievi e i primi accertamenti, sono intervenuti i carabinieri, che al momento non hanno trovato l'arma utilizzata. Un'ambulanza del 118 ha poi trasportato il ferito in ospedale al Policlinico di Bari, dove è ancora ricoverato per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda, per ricostruire movente e dinamica, indagano i militari della tenenza di Terlizzi coordinati dalla Procura di Bari.