Domenica 3 Febbraio 2019, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 22:10

Eraquando è stataJennifer Irigoyen, un'agente immobiliare di 35 anni di New York, è stata trovata nell'androne di un condominio priva di vita dopo aver ricevuto diverse pugnalate in tutto il corpo. La donna era in attesa del suo primo figlio, era incinta al quinto mese, ma purtroppo non c'è stato modo di salvare né lei né il bambino che portava in grembo.Secondo quanto riporta il Daily Mail la donna avrebbe litigato con il compagno, una vicina di casa ha dichiarato di averla sentita gridare di voler proteggere il suo bambino, e dopo è scoppiata la tragedia. Un uomo è stato visto scappare, le telecamere di sorveglianza hanno identificato che si trattava del compagno dell'agente immobiliare. Le autorità sono ancora sulle sue tracce per poterlo arrestare e capire cosa possa aver fatto scattare una reazione tanto esagerata a seguito di quella che sembrava una discussione come tante.