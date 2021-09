Acerra, 25enne cerca di estorcere denaro ai genitori e li aggredisce: arrestato

Nuovi arresti ad Acerra da parte delle forze dell'ordine.

Stamattina gli agenti del Commissariato locale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di via Caserta per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo e da una donna che hanno raccontato di essere stati aggrediti con calci e pugni dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al loro rifiuto, li aveva minacciati ed aggrediti.

L'arrestato, tale V.D.F., 25enne residente nello stesso comune, era già noto alle forze dell'ordine; ai precedenti si aggiungono, quindi, nuove accuse, tra cui quelle di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali. Si attendono ulteriori sviluppi.