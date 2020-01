Roma, partorisce in casa e tenta di uccidere il figlio neonato: il piccolo è grave, fermata la donna

Partorisce in casa e massacra di botte il figlio neonato, riducendolo in fin di vita. E' stata fermata dai carabinieri di Ostia la donna di 29 anni che domenica sera ad Acilia (Roma) ha cercato di uccidere il bimbo che aveva in grembo, dopo averlo partorito in casa, alla presenza della mamma della giovane.

Sono state le due donne a chiamare l’ambulanza. Quando i soccorsi sono arrivati hanno assistito alla scena choc: sangue ovunque e il piccolo con addosso ferite profonde.

«E' caduto», hanno provato a giustificarsi le due donne ma ai sanitari è bastato poco per capire che quei segni erano compatibili con delle percorsse ricevute. Sono state così allertate le forze dell'ordine.

Sul posto, i carabinieri della Compagnia Ostia che indagano sul caso: la donna è ora in stato di fermo per tentato omicidio. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA