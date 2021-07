Cane e padrone travolti durante la passeggiata: la conducente era ubriaca tre volte oltre i limiti

ACQUAVIVA PICENA - Era stata anche allertata l'eliambulanza poi, fortunatamente, ci si è resi conto che la situazione non era così grave. Grave è invece quanto emerso dai rilievi dei carabinieri che, nella scorsa notte tra giovedì e venerdì, rilevando l'investimento di un uomo con il suo cane hanno anche dovuto ritirare la patente ad una donna di 30 anni. Tutto è accaduto intorno poco dopo l'una e trenta di venerdì mattina in via Boreale, ad Acquaviva Picena. Lì infatti un uomo di 63 anni che stava portando a spasso il cane. è stato investito da una macchina di passaggio che era condotta da una donna di 30 anni. Sia l'uomo che il cane sono stati colpiti dal veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Benedetto. Oltre ai rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'investimento, hanno anche sottoposto al test dell'etilometro la trentenne che è al risultata positiva. Il valore riportato dal dispositivo era di quasi tre volte superiore il limite consentito dalla legge. Le è stata ritirata la patente e sono ora attesi altri provvedimenti nei suoi confronti.

