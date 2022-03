Morto Eugene Newman Parker, fu sua l'intuizione dell'eliosfera

L'astrofisico statunitense Eugene Newman Parker, che per primo teorizzò l'esistenza del vento solare e che ha condotto importanti studi sull'eliosfera, è morto all'età di 94 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Chicago, dove il professore Parker ha svolto tutta la sua carriera accademica, e dalla Nasa. Parker, che nel 2018 è diventato la prima persona vivente ad assistere al lancio di un veicolo spaziale della Nasa che portava il suo nome, viene ricordato come uno scienziato «visionario» che ha posto le basi per il campo dell'eliofisica, la scienza della comprensione del Sole e delle sue interazioni con la Terra e il sistema solare, compreso il tempo spaziale.

La sonda Parker Solar Probe è stata la prima ad attraversare l'atmosfera solare con l'obiettivo di comprendere le dinamiche del vento solare. Il 14 dicembre 2021, per la prima volta nella storia, la Parker Solar Probe ha volato attraverso la corona solare, l'atmosfera superiore del Sole e ha campionato particelle e campi magnetici. Professore al dipartimento di astronomia e astrofisica dell'Università di Chicago, di cui era emerito dal 1995, nel 1958 Parker ha predetto l'esistenza del vento solare e la struttura del campo magnetico interplanetario, sviluppando il primo modello teorico di espansione della corona solare. Notevoli anche i suoi studi sui meccanismi di emissione dei raggi X dal Sole e dalle altre stelle. I suoi libri più noti sono: «Interplanetary dynamical processes» (1963), «Cosmical magnetic fields» (1979) e «Spontaneous current sheets in magnetic field, with application to stellar x-rays» (1994). Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali la Gold Medal della Royal Astronomical Society nel 1980 e l'Inamori Foundation's Kyoto Prize nel 2003. «Eugene Parker è stato una figura leggendaria dell'astrofisica», ha detto Angela Olinto, decana della facoltà di astronomia dell'Università di Chicago.