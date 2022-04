Addio a Jimmy Wang Yu, star strapagata del kung fu

L'attore, regista e produttore cinematografico cinese naturalizzato taiwanese Jimmy Wang Yu, prima star del kung fu e primo interprete più pagato di Hong Kong, è morto martedì 5 aprile all'età di 80 anni dopo una lunga malattia a Taipei (Taiwan). La notizia della scomparsa è stata data dalla figlia, la cantante Linda Wong Hing-ping.

Nato come Wang Zhengquan a Shanghai, iniziò la carriera di attore nel 1963 e divenne famoso nel 1967 con il suo ruolo da protagonista in «The One-Armed Swordsman», un film di arti marziali prodotto dallo Shaw Brothers Studio e diretto da Chang Cheh, uscito in Italia con il titolo «Mantieni l'odio per la tua vendetta». «Il pugile cinese» (1969), un altro film in cui ha recitato, è accreditato come il primo film d'azione di Hong Kong che ha dato il via al genere di combattimento disarmato che ha preso d'assalto l'Asia negli anni '70. Interprete di oltre 80 film, ha recitato in titoli come «La sfida degli invincibili campioni», «La morte nella mano», «Cina violenza e furore», «Soli contro tutti», «Con una mano ti rompo con due piedi ti spezzo», «Tayang: il terrore della Cina», «Cinque dita di morte», «La regina del karatè», «Il drago di Hong Kong», «Il dragone vola alto».